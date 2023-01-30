Спорт

Арбитры из Псковской области готовятся к сезону-2023 на сборах в Петербурге

Четыре арбитра из Псковской области принимают участие в учебно-тренировочном сборе объединения федераций футбола «Северо-Запад». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерация футбола.

Фото здесь и далее: Федерация футбола Псковской области

Объединение федераций футбола «Северо-Запад» совместно с Федерацией футбола Санкт-Петербурга проводит сборы с участием 25 судей, готовящихся к сезону 2023 года. В их числе Иван Полонский и Иван Череп из Пскова, и Илья Рожков и Вадим Феклистов из Великих Лук.

Вызов на УТС получили арбитры, которым предстоит обслуживать матчи Северо-Западной Юношеской футбольной лиги и различных межрегиональных турниров. Судьи представляют восемь из девяти регионов ОФФ «Северо-Запад», а их средний возраст составляет 21 года.

В качестве преподавателей на сборе работают: