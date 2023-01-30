Спорт

Псковские спортсмены привезли медали с Первенства и Чемпионата СЗФО по панкратиону

Псковские спортсмены привезли медали с Первенства и Чемпионата СЗФО по панкратиону. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации панкратиона Псковской области.

Соревнования прошли в минувшие выходные в Санкт-Петербурге. Псковскую область представляли бойцы из спортивных клубов Пскова и Великих Лук. По итогам соревнований псковская сборная получила на первенстве СЗФО четыре золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали. Финалисты турнира примут участие в первенстве России, которое состоится в Уфе в конце апреля.

На Чемпионате СЗФО участвовало трое представителей Псковской области: Иван Смирнов (студент Псковского агротехнического колледжа), Илона Ляман (студент ПсковГУ) и Евгений Котов (студент Великолукской академии физкультуры и спорта). Все три спортсмена получили золотые медали и будут представлять сборную Псковской области на чемпионате России по панкратиону в Санкт-Петербурге в начале апреля.