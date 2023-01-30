Спорт

Первенство по лыжным гонкам «На подкове-2023» состоялось в Великолукском районе

Первенство по лыжным гонкам «На подкове-2023» состоялось в деревне Переслегино Великолукского района на лыжной трассе «Подкова» 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре подготовки велосипедистов города Великие Луки.

Фото: Центр подготовки велосипедистов города Великие Луки

«Поздравляем всех призеров и победителей, соревнования прошли очень здорово и весело», - рассказали организаторы.

В мероприятии приняли участие около 100 человек. Среди них спортсмены из Тверской области (городов Западная Двина, Нелидово, Андреаполь, Торопец и Осташков) а также из Псковской области - Себежа, Невеля, Пскова, Великих Лук.

Ранее сообщалось, что финальные соревнования по лыжным гонкам 15-й областной спартакиады учащихся перенесли в Псковской области с 8-9 февраля на 16-17 февраля.