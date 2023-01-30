Спорт

Чемпионат города по жиму лёжа пройдёт в Пскове

Открытый турнир «Кубок Александра Невского II» и Чемпионат города Пскова по жиму лёжа, народному жиму, становой тяге и строгому подъёму на бицепс по версии WRPF пройдёт в Пскове 29 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Союза пауэрлифтеров России.

Ознакомиться с положением и подать заявку на участие в мероприятии можно по ссылке.

Заявки принимают до 17 апреля (включительно) посредством онлайн-регистрации в официальном сообществе регионального отделения или в WhatsApp по номеру: +7-921-215-38-81.