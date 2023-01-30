Спорт

Соревнования по общей и специальной физической подготовке для каратистов пройдут в Пскове

Соревнования по общей и специальной физической подготовке для спортсменов Федерации карате города Пскова пройдут на базе спортивного зала школы №47 11 и 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации карате города Пскова.

Данные соревнования включены в календарный план проекта-победителя конкурса социально ориентированных некоммерческих организаций, реализуемый спортивной Федерацией карате города Пскова при поддержке правительства региона («Тренировки. Соревнования. Победа. Выявление талантливых спортсменов города Пскова»).

Соревнования пройдут раздельно по полу и возрасту для спортсменов, начиная с 5 лет. Призеров соревнований наградят грамотой комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова, а также медалью спортивной Федерации карате города Пскова. Победителей также ожидает кубок от спортивной Федерации карате.