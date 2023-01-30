Спорт

Псковские волейболисты взяли «бронзу» в Первенстве СЗФО

Первенство СЗФО по волейболу среди юношей и девушек до 19 лет прошло в Доме спорта города Пскова с 1 по 6 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Фото: СШ «Бригантина»

В соревнованиях участвовали команды из шести регионов. Псковскую область представляли воспитанники спортшколы «Бригантина» под руководством тренеров Александра Гаврилова и Сергея Иванова.

В упорной борьбе команда псковичей завоевала бронзовые медали, по результатам соревнований они поднялись на одну ступень выше, чем в 2022 году.

Состав команды