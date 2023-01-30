Спорт

100-летие общества «Динамо» отметили в псковском СИЗО

Итоги комплекса воспитательных мероприятий среди осужденных, посвященных 100-летию Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», подвели в учреждениях УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Программа мероприятий включала турниры по различным дисциплинам: мини-футболу, подтягиванию на перекладине, армрестлингу, настольному теннису, городошному, гиревому спорту и ряду других.

Многие мероприятия проходили при участии приглашенных спортсменов. Например, обучающий семинар и мастер-класс для осужденных СИЗО-1 провел член Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», мастер спорта по гирям Александр Колодовский.

Кроме этого, в каждом подведомственном учреждении прошли тематические лекции и викторины, показы художественных и документальных фильмов об известных легендах советского и российского спорта.

«Всего участие в мероприятиях, посвященных юбилею общества "Динамо", приняло более 2500 тысяч человек, отбывающих наказание в учреждениях УИС Псковской области. Физическое воспитание – это важная составляющая процесса исправления осужденного, еще одна ступенька на пути к успешной адаптации на свободе», - отметил начальник отделения по воспитательной работе с осужденными УФСИН России по Псковской области Андрей Элькин.