Спорт

Бывший псковский вице-губернатор Максим Жаворонков принял участие в марафоне «Дорога жизни»

Бывший вице-губернатор Псковской области Максим Жаворонков принял участие в марафоне «Дорога жизни». Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Видео: организаторы марафона «Дорога жизни»

29 января в Ленинградской области проходил 54-й международный зимний марафон «Дорога жизни». Из значимых участников в 2023 году - основатель марафона «Дорога жизни», многократный чемпион мира и Европы по легкой атлетике среди ветеранов, житель блокадного Ленинграда Григорий Колгашкин.

Григорий Колгашкин не пропустил ни одного забега и в этом году принял участие в 54-й раз, преодолев дистанцию 1 км за 12:04 мин. Накануне марафона, 21 января, человеку-легенде исполнилось 91 лет, сообщается на сайте begaem.com.

Другой возрастной участник Михаил Гершман, который в свои 87 лет продолжает участвовать в соревнованиях, пробежал дистанцию 5 км за 55:27 мин.

В забеге также приняли участие футболист Алексей Смертин (марафон) с результатом 3:13:34, а также победитель и призёр различных соревнований Юрий Чечун (5 км за 15:55, он занял 3-е место).

Международный зимний марафон «Дорога жизни» — это соревнование по бегу, в котором принимают участие профессиональные спортсмены и любители. Мероприятие приурочено к дате разгрома нацистских войск под Ленинградом и полного снятия блокады.



Марафон проводят ежегодно в последнее воскресенье января. Трасса проходит по наземной части легендарной транспортной магистрали Дорога жизни, которая в годы войны связала блокадный Ленинград со страной, сообщается в открытых источниках.