Псковская команда воздушных гимнасток привезла 9 медалей с международного чемпионата по воздушно-силовой атлетике «Supreme World 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила тренер спортсменок.
Фото здесь и далее: Софья Колоскова
Спортсменки готовили программы в категории Pole Sport и Pole Dance.
Гимнастки заняли следующие места:
- Виктория Николаева, Pole Dance, начинающие 13-14 лет, 1 место;
- Алла Бирюкова, Pole Dance, начинающие 15-17 лет, 1 место;
- Диана Крикун, Pole Dance, любители 15-17 лет, 1 место;
- Софья Колоскова, Pole Dance, профессионалы 15-17 лет, 1 место;
- Вероника Васильева, Pole Dance, начинающие 7-9 лет, 2 место;
- София,Ясвина, Pole Dance, начинающие 13-14 лет, 2 место;
- Анастасия Крикун, Pole Sport, любители 15-17 лет, 2 место;
- Виктория Федотова, Pole Dance, любители 18-29 лет, 2 место;
- Софья Колоскова, Pole Sport, профессионалы 15-17 лет, 2 место.
Также спортсменки получили командный кубок. Тренирует спортсменок Софья Колоскова в Loft Pole Dance Studio.