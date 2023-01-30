Спорт

Сборная команда УФСИН победила в чемпионате Пскова по мини-футболу среди команд первой лиги

В минувшие выходные в областной столице состоялся финал среди команд первой лиги чемпионата города Пскова по мини-футболу сезона 2022-2023 года. Лучшей стала сборная УФСИН России по Псковской области, одержавшая победу со счетом 4:2 над представителями ПсковГУ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В ежегодном спортивном мероприятии приняли участие шесть команд. Первые матчи стартовали в начале декабря прошлого года, финал был запланирован на февраль 2023-го. Борьба за лидерство проходила в несколько этапов. На первом этапе соперники соревновались в два круга (каждый с каждым по два раза). Путевку во второй получили лучшие четыре команды, которые сыграли ещё один - третий круг. Матчи проходили в зале спортивного комплекса «Писковичи».

Команда «Динамо», состоящая из сотрудников уголовно-исполнительной системы области, успешно преодолела все игровые испытания, проявив невероятное спортивное упорство в финальной встрече с командой ПсковГУ, отметили в пресс-службе.

«Мы сражались до последней секунды, так как понимали, что шли к победе два месяца. Это непростой, но очень интересный игровой путь, очень достойные и сильные соперники. За это время команда пережила столько чувств и эмоций, что словами передать сложно. Каждый раз, выходя на очередной матч, мы понимали, что должны сработать на результат. У нас это получилось», - поделились впечатлениями футболисты сборной УФСИН.

«Результат действительно оказался внушительным. Помимо общекомандной победы сразу два игрока "Динамо" признаны лучшими по итогам игрового сезона. Сотрудник СИЗО-1 Никита Шибко отмечен в номинации "Лучший защитник", а Никита Щербаков, проходящий службу в ИК-4, признан "Лучшим нападающим"», - добавили в ведомстве.