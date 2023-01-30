Спорт

Псковские команды проведут свои первые матчи в турнире по футболу среди мужских команд СЗФО

Команды из Псковской области проведут свои первые матчи в XXIV турнире на призы полномочного представителя президента РФ в СЗФО во вторник, 14 февраля, в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола Северо-Запада.

В понедельник во Дворце спортивных игр «Зенит» состоялись четыре встречи. Петербургское «Динамо» возглавило группу «А», на старте турнира разгромив СШОР «Зенит» (5:0). По дублю оформили Игорь Бугаенко и Дмитрий Шилов. Другой матч в этой группе завершился крупной победой мурманского «Севера» над «Звездой»-м со счетом 4:0.

В группе «Б» уверенно стартовало «Ядро», забившее три безответных мяча в ворота СШ-2 ВО «Звезда». Спортивная школа «Ленинградец» одержала минимальную победу над «Константиновским» благодаря голу Василия Рясского в начале игры.

«Луки-Энергия» стартует в группе «А» с матча против василеостровской спортшколы. «Псков» начнет выступление в этом розыгрыше встречей с «Динамо-СПб». По итогам предварительного этапа в финал выйдут лидеры каждого квинтета, а обладатели вторых мест в группах разыграют бронзу.

Все матчи в прямом эфире показывает YouTube-канал ОФФ «Северо-Запад».