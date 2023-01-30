Спорт

Псковские футболисты отличились в турнире на призы полпреда президента в СЗФО

Футбольные команды «Луки-Энергия» и «Псков» отличились в XXIV турнире на призы полномочного представителя президента РФ в СЗФО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола Северо-Запада.

В этот раз обе команды одержали победу. Команда «Псков» обыграла команду «Звезда-м» со счетом 2:1, а «Луки-Энергия» завершили матч со счётом 3:2, обыграв команду спортивной школы «Ленинградец».

Теперь командам остается провести две игры в каждой группе. Предварительные данные в турнирной таблице показывают, что команда «Псков» находится на третьем месте, а «Луки-Энергия» на первом.

Ближайшие игры команд пройдут 17 февраля.