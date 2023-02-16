Спорт

Шесть спортивных мероприятий пройдут в Пскове с 16 по 18 февраля

Шесть спортивных мероприятий пройдут в Пскове с 16 по 18 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото: администрация города Пскова

Так, в стрелковом комплексе центра «Патриот» с 16 по 18 февраля состоится лично-командное первенство города Пскова по пулевой стрельбе. 17 февраля стадион «Машиностроитель» примет первенство города Пскова по лыжным гонкам.

XXI межрегиональный турнир по борьбе дзюдо, посвященный памяти героя России Сергея Самойлова, пройдет в СРП «Простория» 18 февраля. В Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова в субботу, 18 февраля, состоится IV этап Кубка Пскова 2023 года по быстрым шахматам и блицу.

Открытый турнир города Пскова по настольному теннису «XXXXI Кубок ТТплэй РФ» пройдет 18 февраля. Место проведения – спортивный зал кооперативного техникума (улица Калинина, 13). 18 и 19 февраля мужские и женские команды примут участие в чемпионате города Пскова 2023 года по баскетболу. Зрителей приглашают в зал спортивной школы по плаванию «Барс».