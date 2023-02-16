Спорт

Определены победители первенства Псковской области по волейболу

Первенство Псковской области по волейболу среди юношей до 15 лет завершилось 16 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

В соревнованиях приняли участие шесть команд из Островского, Печорского, Псковского (поселок Тямша) районов и города Пскова. Областной центр представляли три команды спортивной школы «Бригантина» под руководством тренера Сергея Иванова.

По итогам соревнований победителем турнира стала команда «СШ «Бригантина-1» (Псков), серебряным призером стала команда «СШ «Бригантина-2» (Псков), бронзовые медали завоевала команда Псковского района (поселок Тямша).