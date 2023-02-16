Спорт

Юный пскович установил два рекорда области на первенстве России по тяжелой атлетике

Первенство России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек 13-15 лет и 15 -17 лет проходит в Выборге с 17 по 26 февраля. Об это Псковской Ленте Новостей сообщил тренер Игорь Цветков.

Фото здесь и далее: Игорь Цветков

В соревнованиях принимают участие более 500 спортсменов из 57 регионов России.

Псковскую область представил спортсмен из Пскова СШОР « Надежда» Константин Черевко. Он выступил 18 февраля в возрастной группе 13-15 лет в весовой категории 49 кг. Спортсмен набрал в сумме двоеборья 109 кг и установил два рекорда Псковской области в данной категории: толчок штанги двумя руками 62 кг и сумма двоеборья 109 кг. По итогам, Константин Черевко занял 21 место из 26 участников. Тренирует спортсмена Игорь Цветков.