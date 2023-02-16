Спорт

Определены победители первенства и чемпионата Псковской области по спортивной аэробике

Определены победители первенства и чемпионата Псковской области по спортивной аэробике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортшколе «Бригантина».

Первенство и чемпионат проходили 18-19 февраля в спорткомплексе «Электрон». В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Пскова и Великих Лук. Воспитанники псковской спортшколы «Бригантина» завоевали 40 медалей, из них — 19 золотых, 7 серебряных и 14 бронзовых.

Победители в возрастной категории 18 лет и старше в номинации «Трио» стали: Виктория Кичигина, София Лебедева, Александра Мосолова.

Победители в возрастной категории 15-17 лет стали:

среди девушек — Кристина Краснова;

в номинации «Трио» — Ольга Асланян, Кристина Краснова, Алиса Орлова;

в группе — Ольга Асланян, Кристина Краснова, Алиса Орлова, Алиса Тихонова, Евгения Алексеева;

в номинации «Танцевальная гимнастика» - Дорофина Малешина, Полина Москаленко, Анна Булкина, Евгения Алексеева, Анна Киселёва, Алина Алексеева, Ольга Асланян, Екатерина Иванова;

в номинации «Гимнастическая платформа» - Кристина Краснова, Алиса Орлова, Алиса Тихонова, Дарья Тёркина, Мария Селянина, София Будник, Александра Ярошенко, Дорофина Малешина.

Победители в возрастной категории 12-14 лет стали:

среди мальчиков – Даниил Ефремов;

в номинации «Танцевальная гимнастика» - София Боголюбова, Яна Хорькова, Татьяна Падучих, Лера Сухарева, Алиса Остапенко, Валерия Иванова, Анна Козлова, Кристина Леонова.

Победители в возрастной категории 9-11 лет стали:

в номинации «Трио» - Лилия Моногова, Ангелина Токарева, Ляля Васильева-Тузюк;

в группе - Лилия Моногова, Ангелина Токарева, Ляля Васильева-Тузюк, Илона Кулиева, Александра Руденко;

в номинации «Танцевальная гимнастика» — Лилия Моногова, Ангелина Токарева, Ляля Васильева-Тузюк, Илона Кулиева, Александра Руденко, Анна Звягина, Ульяна Мусатова, Василиса Кононова;

в номинации «Гимнастическая платформа» - Анастасия Александрова, Мария Колесникова, Мирослава Горяченок, Маргарита Полякова, Ангелина Соловьёва, Анастасия Лапина.

Среди девочек 2014 года рождения победителем стала Илона Кулиева. Среди девочек 2012 года рождения победителем стала Ангелина Токарева.

Победителями в возрастной категории 6-8 лет стали:

в номинации «Трио» - Виктория Зайцева, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова;

в группе - Виктория Зайцева, Виктория Яковлева, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, Алиса Боровик;

в номинации «Танцевальная гимнастика» - Виктория Зайцева, Виктория Яковлева, Василиса Кабирова, Каролина Кабирова, Алиса Боровик, Татьяна Тебнева, Евгения Худзик, Вероника Мартынова.

Среди девочек 2016-2018 годов рождения победителями стала Евгения Худзик. Среди девочек 2015 года рождения победителем стала Виктория Зайцева.

Спортсменов к соревнованиям готовили тренеры высшей квалификационной категории Анжелика Алексеева и София Кусткова. Областные соревнования являлись отбором к первенству и чемпионату Северо-Западного федерального округа, которые состоятся 4-5 марта в Пскове.