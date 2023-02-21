Спорт

Сильнейших спортсменов-лыжников определили среди сотрудников УФСИН в Псковской области

Соревнования по лыжным гонкам состоялись на спортивной базе «Юность» в Островском районе. Участие в них приняли сотрудники из всех подведомственных учреждений УФСИН России по Псковской области, поделенных на разные возрастные группы. Всего на старт вышло более 30 спортсменов, которые боролись за право называться лидером как в групповом, так и в индивидуальном зачете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В состав каждой команды входило три участника. Согласно правилам, это одна женщина, один мужчина до 40 лет и один – после 40. В личной гонке мужчинам предстояло преодолеть 5 километров, женщинам – 3 километра. Индивидуально пройденное время в итоге судейской бригадой засчитывалось в зачет группового результата.

Соревнования закончились выявлением сильнейших спортсменов УИС. Победителями среди женщин в личном первенстве стали: Анжела Федосеева (ИК-2) – 1 место, Дарья Степанова (СИЗО-2) – 2 место, Екатерина Брекелова (УФСИН) – 3 место. Среди мужчин до 40 лет места распределились следующим образом: 1 место – Александр Филиппов (УФСИН), 2 место – Никита Архипов (ИК-2), бронзу завоевал Руслан Петерман (ИК-6). В возрастной группе старше 40 лет сильнейшим стал Дмитрий Понкратьев (СИЗО-2), второе место у Алексея Данилова (ИК-6), бронзовую награду получил Виктор Леонов (УФСИН).

В общекомандном зачете золотой пьедестал почета заняли сотрудники из СИЗО-2, серебряным призером стал аппарат управления, бронзовая награда – у ИК-2.

По окончании церемонии награждения временно исполняющий обязанности начальника УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов поздравил всех с достигнутыми результатами и пожелал дальнейших успехов в спортивной и служебной деятельности.

«Несмотря на солнечную, но морозную погоду, все участники получили заряд положительных эмоций и отличное настроение. А горячий чай со свежевыпеченными булочками создали по-настоящему праздничную атмосферу и привнесли в соревновательный процесс теплое и дружеское общение среди участников», – отметили в УФСИН.