Спорт

Более 20 медалей получили дзюдоисты «Спортивного единства» на турнире в Пскове

ХХI Межрегиональный турнир по борьбе дзюдо, посвящённый памяти Героя России Сергея Самойлова, прошел в СРЦ «Простория» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».

В соревнованиях приняли участие более 100 борцов из Пскова, Пушкинских Гор, Опочки, Себежа, Великого Новгорода и Новгородской области. Спортсмены клуба единоборств «Спортивное единство» завоевали в турнире наибольшее количество медалей - 21, из которых 7 золотых.

Спортсменов приветствовали мать Героя России Татьяна Самойлова, которая следила за всеми поединками и лично награждала победителей и призёров.