Спорт

Хоккеисты из Великих Лук победили на состязаниях «Золотая шайба»

Великолукская сборная команда «Экспресс» стала победителем регионального этапа Всероссийских соревнований «Золотая шайба».

Фото: sportishka.com

Финал состязаний принимал Ледовый дворец Пскова. «Экспрессу» противостояла местная команда «Торнадо», победитель прошлогоднего областного первенства.

Оба коллектива не желали сдаваться, игра по своей красоте не уступала поединкам Континентальной хоккейной лиги. Экспертные прогнозы на КХЛ и другие национальные чемпионаты доступны на сайте Bookmaker Ratings.

Итогом противостояния хоккеистов «Экспресса» и «Торнадо» стала уверенная победа гостей со счётом 5:2.

Теперь подопечные тренера Ильи Францева будут отстаивать честь Псковской области на следующем этапе «Золотой шайбы». Он пройдёт под Нижним Новгородом.

Всероссийский хоккейный турнир «Золотая шайба» имеет богатую историю. Впервые он прошёл ещё в 1964 году. Основателем соревнований является прославленный тренер Анатолий Тарасов. Участниками турнира в разное время были такие легендарные хоккеисты, как Владислав Третьяк, Александр Мальцев, Владимир Мышкин, Владимир Крутов, Вячеслав Фетисов. Состязания проходят в четыре этапа в трёх возрастных категориях.