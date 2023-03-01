Спорт

Регистрация сборных студентов на соревнования по CS:GO открыта в Псковской области

Открыта регистрация сборных вузов и ссузов Псковской области для участия в региональном этапе Всероссийской киберспортивной студенческой лиги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации компьютерного спорта региона.

Направить заполненную заявку (прикрепленный документ) необходимо на почту: 60@ro.resf.ru до 23 марта. Региональный этап лиги пройдет с 25 до 26 марта. Региональную турнирную документацию и расписание матчей опубликуют до 29 марта.

Соревнования проведут в дисциплинах: Dota 2, CS:GO, Hearthstone, Clash Royale и Starcraft II.

Полная информация, положение и технические регламенты Всероссийской киберспортивной студенческой лиги размещены на сайте.

В состав сборной команды могут быть включены обучающиеся конкретного учебного заведения, достигшие 16 лет и не достигшие 25 лет на 1 января 2023 года.

Один конкретный игрок может выступать только за сборную своего учебного заведения и только в одной дисциплине.

Сборная, победившая на региональном этапе, получит право выступить на зональном этапе ВКСЛ. По всем вопросам можно обращаться сюда.