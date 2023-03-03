Спорт

Даниил Медведев вернул титул первой ракетки России

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого превышает 2,8 миллиона долларов.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу третьей ракетки турнира. Рублев был посеян в Дубае под вторым номером. Соперники провели на корте 1 час 8 минут. Счет личных встреч стал 5-2 в пользу Медведева, сообщает РИА Новости.

Медведев выиграл третий турнир подряд, продлив свою победную серию до 14 матчей. Этот титул стал для уроженца Москвы 18-м в карьере.