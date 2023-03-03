Спорт

Дзюдоисты из Пскова стали победителями Международного турнира

Юные спортсмены из Пскова завоевали шесть медалей на Международном турнире по дзюдо Judo stars VII. Соревнования прошли 5 марта в городе Минске в Белоруссии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

В дивизионе М8 три псковича стали победителями, это Лев Кротов (23 кг), Дмитрий Горелкин (35 кг) и Сергей Федоров (26 кг).

В дивизионе U10 лучшей стала София Разаренова (25 кг) - 1 место.

В дивизионе «Белые пояса» золотую медаль получил Тимур Чехутский (24 кг), бронзовую - Матвей Васильев (30 кг).

В дивизионе М8 псковская команда «Спортивное единство» заняла второе общекомандное место.

«Поздравляем наших спортсменов и их тренеров Елькина Вячеслава Николаевича и Тимофеева Тимура Александровича. Желаем новых спортивных побед», - добавили в клубе.