Спорт

Семинар для судей туристских соревнований состоится в Себеже

Семинар для судей туристских соревнований и руководителей команд состоится в Себеже 6-7 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном центре детского и юношеского туризма и экскурсий.

Организаторы - Псковский областной центр детского и юношеского туризма и экскурсий и АНО «Центр спортивного туризма и путешествий». Семинар пройдет при поддержке фонда президентских грантов.

Питание и проживание участников бесплатное. Планируется транспортировка из города Пскова и обратно.

Подробнее можно узнать по ссылке.