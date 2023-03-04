Спорт

Псковские кикбоксеры привезли 13 золотых медалей с чемпионата СЗФО

Псковские кикбоксеры привезли 13 золотых медалей с чемпионата и первенства Северо-Западного Федерального округа России по кикбоксингу, которые состоялись в Череповце с 3 по 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент федерации по кикбоксингу Псковской области Сергей Колосов.

Фотография предоставлена Сергеем Колосовым

В соревнованиях участвовали спортсмены из Пскова, Великих Лук, Струг Красных и Плюссы в возрасте от 9 до 18 лет. Всего кикбоксеры завоевали 28 медалей: 13 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых.

Президент федерации по кикбоксингу Псковской области Сергей Колосов поздравил участников состязания, оценил высокое мастерство, показанное на чемпионате, и пожелал им дальнейшего развития в этом виде спорта.

Также он отметил высокий профессионализм тренеров Александра Лоско, Сергея Москалёва, Алексея Ветрова и Марата Хабибулина.