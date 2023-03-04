Спорт

Лучших шахматистов определили в Псковской области

Лучших шахматистов определили в Псковской области по результатам региональных чемпионатов среди мужчин и женщин, которые прошли с обсчетом международного шахматного рейтинга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе федерации шахмат Псковской области.

В чемпионате области среди мужчин, который прошел по круговой системе среди 10 сильнейших шахматистов региона, победу одержал Одиссей Сулейманянц из Пушкинских Гор. Это его девятый чемпионский титул за все время проведения чемпионатов области, которые проводятся в регионе с 1952 года. Одиссей Сулейманянц по итогам турнира, набрав 7 очков из 9 возможных, подтвердил спортивный разряд кандидата в мастера спорта России по шахматам.

Второе место занял восьмикратный чемпион области Валентин Власов из Великих Лук. Третье место получил Святослав Самсонов из Пскова, который отстал от серебряного призера только по дополнительным показателям. Оба участника, набрав 6,5 очков из 9 возможных, также подтвердили высший спортивный разряд – кандидат в мастера спорта России.

В региональном чемпионате 2023 года по классическим шахматам победу среди женщин одержала Эвелина Галаханова, набрав 6,5 очков из 7 возможных. Это вторая победа юной псковички в чемпионатах области среди женщин, который в регионе стал проводиться с 2008 года.

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Серебряная медаль у Софии Агафонцевой из Пскова, которая набрала 5,5 очков из 7 возможных. Третье место и бронзовая награда чемпионата у Вероники Петровой, набравшей 4,5 очка из 7 возможных. Все результаты турнира также обсчитаны на международный шахматный рейтинг.

Чемпионаты области обслуживали спортивные судьи первой категории: главный судья Светлана Ханнанова и главный секретарь Андрей Лилейкин.