Спорт

Самбист из Пскова стал победителем турнира в Петербурге

Самбист из Пскова стал победителем VI открытого турнира Пушкинского района, который прошел в Санкт-Петербурге 5 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Открытый турнир Пушкинского района по самбо проходил среди юношей 2011-2012 годов рождения. В соревнованиях принял участие воспитанник спортивной школы «Мастер» Константин Павлушин под руководством тренеров Дмитрия Алекминского и Дмитрия Михайлова.

Он стал победителем в весовой категории 31 килограмм.