Спорт

Псковские футболистки примут участие во всероссийских соревнованиях среди девочек до 14 лет

В июне стартует первый сезон всероссийских соревнований среди девочек до 14 лет (ЮФЛ-девочки) по футболу, их участником станет команда из Пскова, сообщается на сайте Юношеской футбольной лиги.

Источник: ЮФЛ

Для формирования состава участников РФС провел открытый конкурсный отбор среди организаций спортивной подготовки, работающих с девочками. По его итогам были выбраны 40 спортивных школ и футбольных клубов, которые войдут в лигу.

Соревнование пройдет в формате мини-турниров в пяти территориальных зонах. Затем 12 лучших команд примут участие в финальном этапе.

«В первом сезоне ЮФЛ-девочки предпочтение отдано школам, имеющим вертикаль подготовки девочек и показавшим хорошие спортивные результаты в соревнованиях 2021 и 2022 годов. А также клубам, имеющим команду ЮФЛ-девушки в возрасте до 16 лет. Мы рассчитываем, что новое соревнование будет стимулировать появление игроков младшего возраста и обеспечит непрерывную подготовку футболисток в структуре клубов», - отметил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.