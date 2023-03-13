Спорт

Псковский тхэквондист попал в сборную России на чемпионат мира

Чемпионат России по тхэквондо ИТФ среди ветеранов состоялся в Туле с 10 по 12 марта. Псковскую область представлял тренер региональной федерации по тхэквондо Эдгар Гиносян. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной организации.

Фото: Псковская областная федерация тхэквондо (ИТФ)

«В упорной борьбе он показал отличный результат: 1 место в спарринге, весовая категория до 71 кг, 2 место в разделе формальный комплекс 18 упражнений», – отметили в федерации.

По итогам выступления Эдгар Гиносян вошёл в состав сборной России и будет защищать честь страны на чемпионате мира в Казахстане в августе этого года.