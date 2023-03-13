Спорт

Псковская спортсменка попала в сборную страны по джиу-джитсу

Серебряную и бронзовую медали завоевали псковские спортсменки на Первенстве России по джиу-джитсу среди юношей и девушек до 14 лет в городе Барнаул 15 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в академии джиу-джитсу «Dragon's Den Pskov».

Фото: Академия джиу-джитсу «Dragon's Den Pskov»

Варвара Родихина стала серебряной призёркой в весовой категории до 48 килограмм и получила отбор в сборную страны по джиу-джитсу. Софья Бурундукова - бронзовая призёрка в этой же весовой категории.

«Александр Хрусталёв в упорной и достойной борьбе за 3-е место уступил по баллам, и занял 4-е место. Андрей Широков выиграл одну и проиграв две встречи - стал 6-м», – добавили в академии.

«Поздравляем спортсменов, родителей, а самое главное – тренеров Федора Шумейко, Антона Ребезова, Василия Васильева. Впереди у спортсменов нашей команды Первенство мира в Казахстане», – добавили в спортивной организации.