Спорт

Чемпионат СЗФО по смешанному боевому единоборству впервые пройдет в Великих Луках

Чемпионат СЗФО по смешанному боевому единоборству (ММА) впервые пройдет в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации ММА Псковской области.

Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа пройдут с 24 по 26 марта в спортивном комплексе «Стрелец».

Бои состоятся в большом зале в восьмиугольном закрытом ринге - октагоне. Ожидается участие свыше 150 лучших спортсменов - победителей и призеров региональных отборов, представляющих все субъекты Северо-Запада в возрасте от 12 лет и старше.

Организаторами мероприятия выступают Союз ММА России, Псковская областная «Федерация – ММА» и комитет по спорту Псковской области. Главный судья соревнования - судья первой категории Александр Моисеенко (Великие Луки), главный секретарь – Станислав Титов (Псков).

«У региональной федерации имеется большой опыт проведения соревнований высокого уровня. Ежегодно в Великих Луках проходят первенство России среди юношей 16-17 лет, а теперь и всероссийские соревнования среди студентов. Кроме того, псковские спортсмены являются неоднократными победителями всероссийских соревнований, призерами окружных и национальных первенств», - уточнили организаторы.

По итогам чемпионата и первенства СЗФО-2023 сформируют спортивные сборные команды по смешанному боевому единоборству Северо-Западного округа для участия в чемпионате, первенстве и кубке России.

«Для Псковской области всегда большая честь принимать межрегиональные и всероссийские турниры. Мы относимся с большим уважением к участникам соревнования и зрителям, стараемся создать условия и для раскрытия профессиональных возможностей спортсменов и для того, чтобы поклонникам единоборств было интересно наблюдать за происходящим с трибун», - отметил главный организатор соревнований, президент «Федерации смешанного боевого единоборства – ММА» Псковской области, члена президиума «Союза ММА России» Аркадий Мурылев.

Также будет вестись прямая трансляция всех поединков в сети Интернет. Вход свободный.



Официальная программа: