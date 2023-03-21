Чемпионат СЗФО по смешанному боевому единоборству впервые пройдет в Великих Луках

Чемпионат СЗФО по смешанному боевому единоборству (ММА) впервые пройдет в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации ММА Псковской области.
Чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа пройдут с 24 по 26 марта в спортивном комплексе «Стрелец».
Бои состоятся в большом зале в восьмиугольном закрытом ринге - октагоне. Ожидается участие свыше 150 лучших спортсменов - победителей и призеров региональных отборов, представляющих все субъекты Северо-Запада в возрасте от 12 лет и старше.
Организаторами мероприятия выступают Союз ММА России, Псковская областная «Федерация – ММА» и комитет по спорту Псковской области. Главный судья соревнования - судья первой категории Александр Моисеенко (Великие Луки), главный секретарь – Станислав Титов (Псков).
«У региональной федерации имеется большой опыт проведения соревнований высокого уровня. Ежегодно в Великих Луках проходят первенство России среди юношей 16-17 лет, а теперь и всероссийские соревнования среди студентов. Кроме того, псковские спортсмены являются неоднократными победителями всероссийских соревнований, призерами окружных и национальных первенств», - уточнили организаторы.
По итогам чемпионата и первенства СЗФО-2023 сформируют спортивные сборные команды по смешанному боевому единоборству Северо-Западного округа для участия в чемпионате, первенстве и кубке России.
Также будет вестись прямая трансляция всех поединков в сети Интернет. Вход свободный.
Официальная программа: