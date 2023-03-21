Спорт

Всероссийский чемпионат по пауэрлифтингу выиграл сотрудник псковского УФСИН

Сотрудник УФСИН России по Псковской области выиграл Всероссийский чемпионат по пауэрлифтингу и выполнил норматив мастера спорта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

В городе Гатчина завершился Всероссийский мастерский турнир «Мемориал Ивана Поддубного» по пауэрлифтингу, который объединил участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Карелии, Твери, Новгорода и других регионов. За звание сильнейшего боролся и начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН Росси по Псковской области Андрей Элькин.

Спортсмен одержал победу в поднятии веса 215 кг в жиме штанги лежа в софт-экипировке с обязательным прохождением допинг-контроля. Результат принес ему не только самоудовлетворение от регулярных занятий спортом, но и позволил достичь серьезной вершины – он выполнил норматив мастера спорта, отметили в ведомстве.

Пауэрлифтингом сотрудник областного пенитенциарного ведомства занимается девять лет. За это время он неоднократно становился победителем городских и областных соревнований, получал высшие награды на чемпионатах Северо-Западного федерального округа и всероссийских турнирах.

«Тренировки в режиме нон-стоп немного меня подкосили, вызвали переутомление, но тот результат, которого я достиг сегодня, позволил мне закрыть глаза на усталость и двигаться дальше. А дальше – мастер спорта международного класса, стремимся теперь к нему», - поделился после соревнований майор внутренней службы Андрей Элькин.