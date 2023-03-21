Первенство Псковской области по тяжелой атлетике прошло в Бежаницах

Первенство Псковской области по тяжелой атлетике и II турнир памяти заслуженного тренера РСФСР, основателя тяжелой атлетики в поселке Бежаницы Л. К. Никифорова состоялись 25 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы соревнований.
Фото здесь и далее: организаторы первенства
По итогам соревнований первое место в своих категориях заняли:
Абсолютным чемпионом среди юношей стал Алексей Козлов (Псков, СШОР «Надежда»). Абсолютным чемпионом среди девушек стала Марина Румянцева (Псков, СШОР «Надежда»).
Владислав Васильев и Максим Миронов установили рекорды области среди юношей.
По итогам первенства сформирована сборная команда Псковской области для участия в первенстве СЗФО, которое пройдет с 26 апреля по 1 мая в городе Череповец.