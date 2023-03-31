Более ста спортсменов приняли участие в турнире по дзюдо в Пушкиногорье

В пушкиногорском филиале «Мишутка» спортивной школы «Олимп» прошел турнир «Кубок Столбушино» по дзюдо среди девочек и мальчиков 2011-2013 г.р.
Как сообщила глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, в соревнованиях участвовали 111 юных спортсменов из Пушкинских Гор, Пскова, Великих Лук, Себежа Великого Новгорода, Санкт-Петербурга.
Особо муниципальный руководитель отметила приезд на турнир накануне отмечаемого 2 апреля Дня единения народов России и Белоруссии команды юных дзюдоистов из Витебска.