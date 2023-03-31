Спорт

Спортсмены из Пскова привезли медали с первенства России по дзюдо

Псковские спортсмены привезли медали с первенства России по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, которое прошло с 1 по 2 апреля в городе Полярные Зори Мурманской области. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в клубе единоборств «Спортивное единство».

Фото здесь и далее: клуб единоборств «Спортивное единство»

Все трое спортсменов - Никита Рендаков, Матвей Степанов и Егор Мельник, принявшие участие в первенстве страны в составе команды СЗФО - являются воспитанниками клуба единоборств «Спортивное единство».

Псковские спортсмены завоевали 1 место в дисциплине «Демонстрация техники», 3 место в борьбе и 2 место команда СЗФО заняла в общекомандном зачете на первенстве России по дзюдо до 15 лет.

Также 2 апреля псковичи соревновались с ЦФО 1, ПФО 1, ДФО, Мурманской области, ПФО 3. Команда одержала 4 победы, уступив лишь команде ЦФО 1. «Отдельно хочется отметить Степанова Матвея, который чисто выиграл все 5 встреч», – добавили в клубе единоборств «Спортивное единство».

Три лучшие команды первенства страны, в числе которых три псковских спортсмена, получили путевку в международный детский центр «Артек».