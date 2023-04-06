Спорт

Команда шахматистов Псковского педагогического комплекса представит регион на всероссийском турнире

Федерация шахмат Псковской области утвердила итоги регионального этапа открытых Всероссийских соревнований «Белая ладья» — одного из самых популярных соревнований среди школьников, который прошёл в Псковском кооперативном техникуме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил президент федерации Дмитрий Шахов.

Фото здесь и далее: Федерация щахмат Псковской области

Всего на турнир приехало рекордное число команд — 23 школьные дружины, представляющих образовательные учреждения муниципальных образований Псковской области. Это стало возможным благодаря совместной эффективной работе регионального центра шахматного образования и спорта,возглавляемого Валерием Гусевым, и Федерации шахмат, когда в 2022 году в 11 районах открылись новые шахматные клубы, а также были подобраны тренеры для работы с детьми.

Данные соревнования включены в областную спартакиаду учащихся Псковской области. По итогам муниципальных этапов в региональный финал имели право попасть по одной команде представляющие общеобразовательные организации муниципального района, три команды Пскова, 2 команды Великих Лук. Турнир обслуживала главная судейская коллегия во главе со спортивными судьями первой категории Светланы Ханнановой (главный судья), Александром Шпаком (главный секретарь).

С первых туров лидерство в турнире захватила команда-победитель муниципального этапа в городе Пскове– команды Центра образования "Псковский педагогический комплекс". Поскольку по условиям турнира предусмотрено определение ещё и лучшей школьной команды среди районов нашей области, то здесь развернулась активная борьба вплоть до последнего тура среди фаворитов турнира школьных команд Плюсского, Пыталовского, Красногородского и Струго-Красненского районов», отметил Дмитрий Шахов.

Победная серия во всех матчах привела «Псковский педагогический комплекс» к 1-у месту в турнире.

Команда школьников из лицея №11 города Великие Луки заняла 2-е место, опередив на одно очко своих земляков – команду лицея №10, которые заняли 3-е место.

Успешно выступив в заключительном 7 туре, «Пыталовская СШ» так и не смогла догнать команду школьников «Плюсская СОШ», которые стали лучшей командной из районов, но в итоге смогли занять только 6-е место. На 8-м месте расположилась команда школьников из МБОУ «Красногородская СШ», которые в заключительном туре переиграли своих сверстников из МБОУ «СОШ №1 г. Порхова» 3-1.

По итогам регионального этапа соревнований «Белая Ладья» команда школьников Центра образования «Псковский педагогический комплекс» в составе: Владислава Мерзанюкова, Дружинина Владислава, Цветкова Виталия и Анфисы Галахановой будет представлять Псковскую область на всероссийском турнире, который пройдет берегу Черного моря в одном из лучших курортных санаториев России.