Спорт

Псковские хоккеисты стали призерами отборочного этапа кубка Москвы

Воспитанники псковского хоккея заняли 3 общекомандное место в отборочном этапе кубка Москвы. Тренировки хоккеистов проходят в Ледовом дворце в Пскове, который построили по партийному проекту «Строительство физкультурных оздоровительных комплексов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Воспитанники псковского хоккея 2014 года рождения Кирилл Леонов, Захар Славинский, Кирилл Косов, Александр Маркелов и Степан Козупица в составе команды Академии имени Б. П. Михайлова города Новомосковск Тульской области заняли общекомандное 3 место в отборочном этапе кубка Москвы и обеспечили себе участие в сезоне 2023/2024 в группе «А», кубок Москвы, в котором примут участие сильнейшие команды Москвы, Московской области и Ярославля.

В отделении партии напомнили, что Ледовый дворец в Пскове открылся в декабре 2011 года, а с 2012 года начал принимать у себя жителей и гостей города. За это время в нем побывали именитые артисты льда, прошли тысячи соревнований как по хоккею, так и по фигурному катанию. Благодаря данной площадке тысячи детей могут развиваться и достигать небывалых высот.

Соревнования начнутся в сентябре.