Спорт

Идеальным местом для проведения ралли назвал Псковскую область организатор гонок

Идеальным местом для проведения ралли назвал Псковскую область исполнительный директор промоутера чемпионата России по ралли – компании «ASMG» Артур Мурадян в интервью федеральному агентству «Интерфакс-Туризм» в преддверии этапа чемпионата России по ралли – ралли «Уралхим Псков 2023».

Фото здесь и далее: Федерация автоспорта Псковской области

Артур Мурадян считает, что Псков очень удобно расположен для гонщиков из СЗФО и Москвы, из других регионов Центрального федерального округа. В регионе достаточное количество гостиничной инфраструктуры, подходящее количество дорог для проведения соревнований.

«Ралли способно создать имидж региону, привлечь туристов, стимулировать бизнес строить гостиницы», – отметил он.

Третий этап чемпионата России по ралли, второй этап Кубка Содружества «Трофей Александра Невского» - ралли «Уралхим Псков – 2023» стартует 27 мая в центре города Пскова.