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Спорт

Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» провели в Пскове

21.04.2023 18:44|ПсковКомментариев: 0

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» провели в Псковском филиале университета ФСИН России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

В мероприятии приняли участие девять семей сотрудников образовательной организации, которые соревновались в спортивной эстафете. 

«По итогам спортивных состязаний победителя выявлять не стали, потому что каждая из семей зарекомендовала себя как самую сильную, умелую, сплоченную, ловкую, находчивую, дружную, веселую и даже самую прыгучую», - уточнили в пресс-службе вуза.

 

Начальник Псковского филиала университета ФСИН России Александр Сысоев поблагодарил всех за участие в спортивном празднике и отметил, что такие мероприятия сплачивают не только семьи, но и рабочие коллективы, после чего наградил участников грамотами и сладкими пирогами, испеченными по этому случаю сотрудниками отделения продовольственного обеспечения.

Теги: #Академия ФСИН #праздник #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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