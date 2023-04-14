Около тысячи человек пробегут марафон в центре Пскова 23 апреля

Около тысячи человек пробегут «Псковский марафон» в историческом центре Пскова 23 апреля. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.
Фото: Борис Елкин / Telegram
«Завтра в Пскове пройдет масштабный забег "Псковский марафон". Около тысячи спортсменов выйдут на дистанции в историческом центре Пскова», - сообщил Борис Елкин.
Глава города напомнил, что в связи с этим движение транспорта по некоторым улицам будет прекращено:
Ранее сообщалось, что автобусы во время забега будут идти по измененной схеме.