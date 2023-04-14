Спорт

Около тысячи человек пробегут марафон в центре Пскова 23 апреля

Около тысячи человек пробегут «Псковский марафон» в историческом центре Пскова 23 апреля. Об этом глава города Борис Елкин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Завтра в Пскове пройдет масштабный забег "Псковский марафон". Около тысячи спортсменов выйдут на дистанции в историческом центре Пскова», - сообщил Борис Елкин.

Глава города напомнил, что в связи с этим движение транспорта по некоторым улицам будет прекращено:

с 7:30 до 16:00 по участкам улиц Спортивной и Кузнецкой, возле стадиона «Машиностроитель»,

с 10:00 до 16:00 по Ольгинскому мосту, участкам улиц Максима Горького, Пароменской, Набережной реки Великой, Профсоюзной и Советской.

Ранее сообщалось, что автобусы во время забега будут идти по измененной схеме.