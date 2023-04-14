Спорт

Владимир Кузь об участии в марафоне: Заниматься спортом необходимо для поддержания собственного здоровья

В марафоне «Мехуборка 2023» поучаствовал заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: Владимир Кузь

«Пробежал 6 километров, это мой первый опыт участия не только в беге, но и в легкой атлетике. Я доволен итогом, для меня темп бега был достаточно высоким», – отметил Владимир Кузь.

Целью участия в состязании он назвал пропаганду здорового образа жизни: «Личным примером хочу показать, что необходимо бегать и заниматься спортом для поддержания собственного здоровья».

В группе поддержки у депутата были жена, сын и близкие друзья.

Напомним, сегодня в историческом центре Пскова проходит марафон «Мехуборка 2023». В связи с его проведением ввели временное прекращение движения автотранспорта на части улиц города.