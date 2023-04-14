Спорт

Псковички победили на Кубке России по джампинг-фитнесу в Москве. ВИДЕО

Кубок России по джампинг-фитнесу состоялся в Москве в минувшие выходные. Команда из Псковской области стала чемпионом соревнований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители команды.

Фото и видео здесь и далее: Viki Jump

Псковскую область на соревнованиях представляла команда Viki Jump под руководством тренера, директора регионального представителя федерация джампинг-фитнеса России в Пскове и в Псковской области Виктории Трениной.

«Спортсмены со всей страны принимали участие в ярком и спортивном состязании. Одной из многочисленных номинаций стала "Команды категория Fest". В ней было представлено 26 команд. По результатам выступлений золотые медали и первое место завоевали псковички из команды Viki Jump. Стоит отметить, что это первое "золото" на общероссийских соревнованиях в дисциплине "Джампинг" у Пскова», - рассказали в команде.

Кроме этого, Виктория Тренина приняла участие в номинации «Solo 18+ профи», где стала бронзовой призеркой, обойдя 16 других участниц.

«Желаем девушкам новых побед и достижений!» - добавили в Viki Jump.