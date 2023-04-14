Спорт

Спортсмены из 30 регионов России приняли участие в «Псковском марафоне»

Спортсмены из 30 регионов России приняли участие в «Псковском марафоне Мехуборка-2023» 23 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

На торжественном открытии присутствовал директор филиала ООО «Экопром» Александр Киселев, который пожелал участникам хорошо провести время, получить удовольствие от забега и поставить новые рекорды.

«Марафон – это большое испытание, в котором будут проверены упорство, характер и воля к победе участников, а потому желаем им стойкости, выдержки и успехов», - обратился Александр Киселев к присутствующим.

Филиал ООО «Экопром» является титульным спонсором «Псковского марафона».