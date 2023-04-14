Руководитель аппарата фракции «Единая Россия» пробежал «Псковский марафон»

Руководитель аппарата фракции «Единая Россия» и экс-заместитель губернатора Псковской области Максим Жаворонков пробежал «Псковский марафон Мехуборка 2023» сегодня, 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Напомним, около тысячи человек сегодня бегут марафон в историческом центре Пскова.
В связи с его проведением ввели временное прекращение движения автотранспорта на части улиц города.
Ранее сообщалось, что бывший заместитель губернатора Псковской области Максим Жаворонков назначен руководителем аппарата фракции единороссов в Госдуме.