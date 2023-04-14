Спорт

Юрий Сорокин передал стол для настольного тенниса центру временного содержания при УМВД

Вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель спортклуба по настольному теннису Nordman Юрий Сорокин передал стол для игры в настольный теннис сотрудникам центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, который работает в структуре УМВД России по Псковской области. Об этом сообщает Telegram-канал региональной общественной приемной партии «Единая Россия».

Фото здесь и далее: Псковская региональная общественная приемная партии «Единая Россия»

«Одна из задач этого учреждения - профилактика нарушений, совершаемых подростками. Для этого специалисты проводят социальную и педагогическую работу, стараясь устранить условия и причины, которые могут привести к совершению преступлений. И одним из важных видов такого воспитания является приобщение ребят к спорту. Рассчитываю, что с помощью игры в настольный теннис специалисты центра смогут привить ребятам любовь к регулярным тренировкам и к здоровому образу жизни», - отметил Юрий Сорокин.

Ранее сообщалось, что Юрий Сорокин передал оборудование для настольного тенниса Центру помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района.