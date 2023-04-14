Спорт

Спортсменка клуба Nordman стала чемпионкой России по настольному теннису

Спортсменка клуба Nordman Александра Васильева стала победительницей чемпионата России по настольному теннису среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, руководитель спортклуба Юрий Сорокин сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Этот важный и представительный турнир состоялся в городе Алексино Тульской области и собрал почти 100 участников из 32 регионов России. И наша Александра стала лучшей! Кстати, чемпионкой этих соревнований она становится уже в третий раз подряд и в седьмой раз в своей спортивной карьере.

Гордимся и поздравляем с победой! Так держать! Отдельные слова благодарности - тренеру, мастеру спорта Вадиму Барышникову, а также членам нашего клуба, которые помогают Александре в тренировках, выступая в качестве спарринг-партнеров. Желаем всем дальнейших успехов и крепкого здоровья», - написал Юрий Сорокин.