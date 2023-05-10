Спорт

Псковские велосипедистки стали призерами Первенства России

Первенство России по велоспорту – шоссе в дисциплине «групповая горная гонка» – прошло в городе Копейск Челябинской области 7 мая. Спортсменки из Псковской области стали призерами соревнований. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре спортивной подготовки региона.

Фото здесь и далее: Центр спортивной подготовки Псковской области

Псковички Анастасия Слесарева и Елизавета Слесарева заняли третье место, также Елизавета Слесарева стала серебряным призером в индивидуальной гонке.

«Поздравляем спортсменок и их тренера Филиппову Марию Викторовну и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре спортивной подготовки.