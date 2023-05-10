Спорт

Отборочные матчи футбольного турнира детского фонда «Маленькие сердца» прошли в Опочке

Отборочные матчи футбольного турнира Псковского областного отделения Российского детского фонда «Маленькие сердца» прошли в Опочке 11 мая. Турнир проводится среди воспитанников интернатных учреждений области уже в 11 раз. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе псковского областного отделения Российского детского фонда.

Фото здесь и далее: пресс-служба псковского областного отделения Российского Детского фонда

В отборочных матчах приняли участие футбольные команды старшей возрастной группы из 7 интернатных учреждений области. Всего на футбольных полях встретились около 60 юных футболистов из Пушкиногорской санаторной школы-интерната, Печорского центра помощи детям, Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке, Центра специального образования №3, города Великие Луки, Опочецкой, Красногородской и Порховской коррекционных школ-интернатов.

По результатам игр, проходивших в двух группах, на финал приедут команды Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района, Опочецкой школы-интерната для детей, нуждающихся в социальной поддержке, Порховской и Красногородской коррекционных школ-интернатов.

Самым результативным матчем в серии отборочных игр стал матч между Опочецкой и Порховской коррекционными школами-интернатами. Он завершился со счётом 2:8.

Финальные игры футбольного турнира детского фонда «Маленькие сердца» состоятся 17 мая в Пскове на стадионе «Машиностроитель».

«Праздник спорта объединит более 100 мальчишек и девчонок в трёх возрастных группах. Поэтому уже совсем скоро мы узнаем, кому достанется переходящий кубок турнира. Напомним, что победителями прошлогоднего турнира стала команда воспитанников Печорского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей», - рассказали в детском фонде.

За многолетнее сотрудничество и помощь в организации отборочных матчей турнира детский фонд искренне благодарит администрацию Опочецкой коррекционной школы-интерната и Опочецкой гимназии им. А. Д. Петрова, а также судей, которые честно и непредвзято судили игры.

Отдельную благодарность выразили генеральному директору ООО ТФ «Водный мир» за предоставленную воду для участников отборочных и финальных игр турнира «Маленькие сердца».