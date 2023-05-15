Спорт

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о псковском футболе

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Гость студии - президент федерации футбола Псковской области Александр Коновалов.

Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о том, какой футбол нам нужен, каковы проблемы и перспективы развития спорта №1 в Псковской области - вопросы, которые волнуют и спортсменов, и болельщиков.

Что происходит в псковском футболе? Стал ли футбол более массовым видом спорта? То, что совсем юные псковичи уезжают в другие города и становятся игроками других академий и клубов - это повод для гордости или, наоборот, боль? Вернется ли Псков в первенство России?

Трансляция завершена.