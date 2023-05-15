Спорт

Шахматисты из Пушкина приехали на товарищеский матч в Псков

Товарищеский матч по шахматам провели в Пскове между сборными Псковской области и города Пушкин, победу одержали гости со чётом 31,5 на 17,5. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональной федерации шахмат.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

Матч проходил по схевенингенской системе, когда каждый участник сборной команды Псковской области сыграл партию в шахматы с каждым участников сборной команды города Пушкин. Обслуживала матч судейская бригада: главный судья - международный арбитр, спортивный судья всероссийской категории Дмитрий Шахов и главный секретарь-спортивный судья первой категории Андрей Лилейкин.

Федерация шахмат Псковской области организовала интернет-трансляцию всех партий матча, которые проводили на электронных досках.

За победу в этом матче капитану команды из города Пушкин - международному мастеру по шахматам и тренеру высшей категории Дмитрию Щукину вручили памятный кубок А. Д. Петрова — великого шахматиста, первого русского шахматного мастера, уроженца Опочецкого уезда Псковской губернии. Всех участников матча наградили памятными дипломами.

За сборную города Пушкин выступали: международный мастер по шахматам Дмитрий Щукин, международный мастер по шахматам Сергей Быстров, кмс Алексей Жерновой, кмс Константин Поляков, кмс Роман Абуев, кмс Александр Горбатенко, кмс Кирилл Протасов. Главный тренер сборной — Сергей Румянцев.

За сборную Псковской области выступили: кмс Сергей Кудряшов, кмс Святослав Самсонов, кмс Александр Кульнев, Владимир Никитенков, Олег Малахов, Владислав Мерзанюков, Ростилав Бобовкин. Главный тренер сборной - Александр Шпак.

Лучшими игроками матча по результативности названы международный мастер Дмитрий Щукин и Алексей Жерновой (Пушкин), набравшие по 6,5 очка каждый. В псковской команде - это юниор, впервые выступавший за взрослую сборную региона — Владислав Мерзанюков, набравший 3,5 очка и выполнивший норму первого спортивного разряда по шахматам.

Сборная Псковской области в этом году на матч выставила двух ведущих юниоров Владислава Мерзанюкова и Ростислава Бобовкина, которые в сентябре 2022 года выступали за сборную России на спартакиаде Союзного государства России и Республики Беларусь.

Такой же счет был и зафиксирован между сборными городов Псков и Пушкин ровно 4 года назад, когда команда Спортивно-культурного центра имени Александра Алехина (4 чемпиона мира по шахматам) впервые приехала в город Псков. Потом традиция была прервана наступившими ограничения в связи с пандемией коронавируса.

Руководители Федерации шахмат Псковской области Дмитрий Шахов и СКЦ имени А. А. Алёхина (Пушкин, Санкт-Петербург) Сергей Румянцев договорились возобновить сотрудничество и с ответным визитом посетить город Пушкин, а также расширить матчевые встречи и провести матч между детско-юношескими сборными Псковской области, города Пскова и города Пушкин.