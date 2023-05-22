Спорт

Псковички получили бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике

Псковские спортсменки получили бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Алтынчеч», которые прошли в Казани с 19 по 21 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Бригантина».

Фото здесь и далее: спортивная школа «Бригантина»

На турнир приехали более 1200 спортсменов из 27 регионов страны.

Воспитанницы псковской спортшколы «Бригантина» в возрастной категории 15-17 лет завоевали бронзовые медали:

в номинации трио – кандидаты в мастера спорта Кристина Краснова, Алиса Орлова, Ольга Асланян

в номинации группа – кандидаты в мастера спорта София Будник, Александра Ярошенко, Алиса Тихонова, и перворазрядницы Анна Киселёва, Дорофина Малешина.

Ольга Асланян заняла 4 место из 84 участниц в индивидуальном выступлении. Подготовила девушек к соревнованиям тренер высшей квалификационной категории Анжелика Алексеева.